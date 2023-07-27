Подмосковье 27 июля 2023, 07:22 Спортсмены из Подмосковья завоевали 14 медалей в первые дни Летних игр сурдлимпийцев ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

Читать 360tv в

В первые три дня подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Из них семь золотых и столько же серебряных, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В первый день бегуны Мария Новикова и Никита Смирнов стали лучшими на дистанции «спринт». На следующий день Елизавета Кащавцева получила золото за метание диска, Мария Новикова завоевала серебро в спортивном ориентировании. Владимир Шамбаров занял второе место в дисциплине каратэ, а Марк Трошин стал вторым в плавании в эстафете 4×100 вольным стилем.

Реклама

Еще две серебряные медали завоевали Диана Солодова и Роман Ерофеев в беге на пять километров. В третий день свой вклад в копилку команды внесли Виктория Аксенова, Мария Новикова, Павел Новиков и Марк Трошин.

Соревнования проходят в Уфе. Они продлятся до 2 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».