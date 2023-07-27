27 июля 2023, 07:22
Спортсмены из Подмосковья завоевали 14 медалей в первые дни Летних игр сурдлимпийцев
В первые три дня подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Из них семь золотых и столько же серебряных, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В первый день бегуны Мария Новикова и Никита Смирнов стали лучшими на дистанции «спринт». На следующий день Елизавета Кащавцева получила золото за метание диска, Мария Новикова завоевала серебро в спортивном ориентировании. Владимир Шамбаров занял второе место в дисциплине каратэ, а Марк Трошин стал вторым в плавании в эстафете 4×100 вольным стилем.
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Еще две серебряные медали завоевали Диана Солодова и Роман Ерофеев в беге на пять километров. В третий день свой вклад в копилку команды внесли Виктория Аксенова, Мария Новикова, Павел Новиков и Марк Трошин.
Соревнования проходят в Уфе. Они продлятся до 2 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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