Подмосковье 26 ноября 2023, 16:51 Спортсмены из Подмосковья завоевали 10 медалей на чемпионате России по плаванию ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Спортсмены из Московской области завоевали 10 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Представители региона выиграли три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.

В течение шести дней участники разыграли 48 комплектов наград. В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Белоруссии, Республики Гана, Республики Мадагаскар, Федеративной Республики Нигерия и Черногории.

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Александр Степанов из регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта стал обладателем двух золотых медалей, победив на дистанциях 800 и 1,5 тысячи метров вольным стилем. Его также отметили за установку нового рекорда России на дистанции 800 метров.

Еще одно золото завоевал Евгений Рылов из городского округа Ленинский на дистанции в 200 метров на спине. Юлия Ефимова из Мытищ вернулась к соревнованиям после длительного перерыва и выиграла три серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Команда Московской области также получила серебряные награды благодаря выступлениям Валерии Егоровой и Дарьи Рогожиновой. Дарья также завоевала бронзовую медаль. Еще одно третье место принес Герман Зажирский.

Чемпионат России проводился с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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