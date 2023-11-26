26 ноября 2023, 16:51
Спортсмены из Подмосковья завоевали 10 медалей на чемпионате России по плаванию
Спортсмены из Московской области завоевали 10 медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Представители региона выиграли три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.
В течение шести дней участники разыграли 48 комплектов наград. В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Белоруссии, Республики Гана, Республики Мадагаскар, Федеративной Республики Нигерия и Черногории.
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Александр Степанов из регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта стал обладателем двух золотых медалей, победив на дистанциях 800 и 1,5 тысячи метров вольным стилем. Его также отметили за установку нового рекорда России на дистанции 800 метров.
Еще одно золото завоевал Евгений Рылов из городского округа Ленинский на дистанции в 200 метров на спине. Юлия Ефимова из Мытищ вернулась к соревнованиям после длительного перерыва и выиграла три серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
Команда Московской области также получила серебряные награды благодаря выступлениям Валерии Егоровой и Дарьи Рогожиновой. Дарья также завоевала бронзовую медаль. Еще одно третье место принес Герман Зажирский.
Чемпионат России проводился с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
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Спортсмены
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