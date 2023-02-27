Подмосковье 27 февраля 2023, 16:10 Спортсмены из Подмосковья заняли третье место на первенстве России по синхронному плаванию

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Первенство России по синхронному плаванию прошло в Чехове во дворце спорта «Олимпийский». В нем участвовали юноши 13-16 лет и девушки 13-15 лет. Сборная Подмосковья занята третье место.

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Подмосковье выиграло три медали: одно золото и две бронзы. Как рассказали в Минспорта региона, первое место в соло заняла Валерия Плеханова. Бронзу получила она же в дуэте с Анастасия Никитенко. Третье место в дисциплине «комби» заняли Любовь Алимова, Софья Бабиченко, Василиса Беляева, София Зайцева, Софья Кашина, Ирина Нефедова, Дарья Строганова, Мария Строганова, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Владислав Романюк и София Фарафона.

Всего в соревнованиях участвовали свыше 420 спортсменов из 21 региона страны.

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