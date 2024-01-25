Подмосковье 25 января 2024, 15:44 Спортсмены из Подмосковья выступят на соревнованиях за Кубок России по регби на снегу РК «ВВА-Подмосковье»

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Подмосковные команды примут участие в соревнованиях за Кубок России по регби на снегу. Два коллектива выступят среди мужчин и один среди женщин.

Всего за звание лучших поборются 18 мужских и десять женских составов из разных регионов России. Это рекордное количество участников традиционного турнира.

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Мужчины разбиты на шесть групп. ВВА-Подмосковье выступит в группе F, ВВА-Подмосковье-2 — в группе D. В первый день соревнований ВВА-Подмосковье сыграет с командами Спартак-2 и РК Спартак, ВВА-Подмосковье-2 — с клубами ЛРК Динамо и РК Витязь-1.

Женская команда выступит 28 января. В группе А подмосковные спортсменки будут состязаться с московским клубом «Феникс» и сборной Республики Татарстан.

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