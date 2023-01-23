Подмосковье 23 января 2023, 12:16 Спортсмены из Подмосковья выиграли золото и бронзу на чемпионате России по стрельбе из лука

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Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на зимнем чемпионате России по стрельбе из лука. Соревнования проходили с 18 по 23 января в Орле.

Всего в чемпионате приняли участие 360 спортсменов из 41 региона России. Московскую область на соревнованиях представляли 17 лучников.

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Команда Владимира Быкова, Александра Порфирьева и Олега Фетисова заняла первое место чемпионата по стрельбе из лука на дистанции 18 метров, опередив спортсменов из Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа. Содэмидэ Батусыжэнь стала бронзовым призером в классическом луке среди девушек. Первое место в данной категории заняли представители Бурятии.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что ключевая задача властей Подмосковья в сфере развития спорта — сделать так, чтобы у населения была возможность заниматься им без каких-либо ограничений. Для этих целей в области заработала цифровая платформа. С ее помощью жители могут узнавать обо всех спортивных событиях и мероприятиях Подмосковья, а также записываться в различные секции.

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