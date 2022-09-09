Спортсмены из Подмосковья выиграли три золота на чемпионате и первенстве России по бегу | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 20:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спортсмены из Подмосковья выиграли три золота на чемпионате и первенстве России по бегу

Читать 360tv в

Три золота и всероссийский рекорд на счету подмосковных легкоатлетов на чемпионате и первенстве страны по эстафетному бегу. Соревнования 9 по 12 сентября проходят в Адлере Краснодарского края.

Чемпионами России и рекордсменами в мужской эстафете 4×1500 метров стали: Сергей Дубровский, Алексей Бутранов, Константин Толоконников и Тимофей Голоктионов. Их результат — 15:11,45. Предыдущий рекорд страны, который принадлежал спортсменам Санкт-Петербурга, отличался на 1,06 секунды.

Реклама

Легкоатлеты из Северной столицы в этот раз завоевали серебряные медали, проиграв спортсменам Подмосковья 14 секунд.

Реклама

В женской эстафете до 18 лет 4×200 метров не нашлось равных спортсменкам из Подмосковья. Золотые награды выиграли: Александра Морозова, Полина Шевченко, Олеся Муратова, Алина Муратова.

Третья золотая медаль была добыта для Подмосковья в эстафетном забеге 4×200 метров среди юниоров до 20 лет. На первую ступень пьедестала поднялись: Иван Афонин, Илья Афонин, Владислав Кеба и Сергей Мокрушин.

Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет по эстафетному бегу проходят с 9 по 12 сентября в городе Адлере Краснодарского края.

0 0 0 0 0 0