Подмосковье 28 июля 2023, 17:58 Спортсмены из Подмосковья выиграли еще 20 медалей на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе» Фото: ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта"

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья выиграли еще 20 медалей на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они получили 12 золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Татьяна Ярошенко из Чехова стала чемпионкой игр в составе сборной России по гандболу. Другие воспитанницы физкультурно-спортивного клуба «Чайка» заняли третье место в составе сборной России-2.

Реклама

Хорошие результаты показал Марк Трошин в плавании. Он получил две золотые медали на дистанции 50 метров на спине и в комбинированном плавании 4×100 метров, поставив новые мировые рекорды. Он также получил золото в эстафете комплексным плаванием 4×100 метров.

Подмосковные волейболистки в составе сборной России-1 стали чемпионами, а участницы из сборной России-2 получили серебро.

Лучший результат на дистанции три тысячи метров с препятствиями в легкой атлетике показала Диана Куликова, на втором месте среди мужчин оказался Роман Ельников. Виктория Аксенова получила два золота в эстафете на 4×400 метров микст и в беге на 400 метров с барьерами. Второе место в беге на 1,5 тысячи метров среди мужчин занял Александр Кузьменко. Третье место на этой дистанции получила Диана Куликова. Бронзу в толкании ядра получила Елизавета Кащавцева.

Дмитрий Розанов выиграл золотую медаль в гонке среди мужчин в велосипедном спорте, второе место занял Иван Макаров.

Еще три золотых и одну серебряную медаль получили дзюдоисты. Первое место в своей категории и в командных соревнованиях заняла Алена Мизнова. В дисциплине «ката» лучший результат показал Шадат Максутов, а серебро получили Михаил Новиков Александр Коваль.

За первые три дня соревнований спортсмены Подмосковья выиграли 14 медалей. Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут с 23 июля по 2 августа в столице республики Башкортостан. В программу включена 21 дисциплина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».п