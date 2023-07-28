28 июля 2023, 17:58
Спортсмены из Подмосковья выиграли еще 20 медалей на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе»
Спортсмены из Подмосковья выиграли еще 20 медалей на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они получили 12 золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Татьяна Ярошенко из Чехова стала чемпионкой игр в составе сборной России по гандболу. Другие воспитанницы физкультурно-спортивного клуба «Чайка» заняли третье место в составе сборной России-2.
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Хорошие результаты показал Марк Трошин в плавании. Он получил две золотые медали на дистанции 50 метров на спине и в комбинированном плавании 4×100 метров, поставив новые мировые рекорды. Он также получил золото в эстафете комплексным плаванием 4×100 метров.
Подмосковные волейболистки в составе сборной России-1 стали чемпионами, а участницы из сборной России-2 получили серебро.
Лучший результат на дистанции три тысячи метров с препятствиями в легкой атлетике показала Диана Куликова, на втором месте среди мужчин оказался Роман Ельников. Виктория Аксенова получила два золота в эстафете на 4×400 метров микст и в беге на 400 метров с барьерами. Второе место в беге на 1,5 тысячи метров среди мужчин занял Александр Кузьменко. Третье место на этой дистанции получила Диана Куликова. Бронзу в толкании ядра получила Елизавета Кащавцева.
Дмитрий Розанов выиграл золотую медаль в гонке среди мужчин в велосипедном спорте, второе место занял Иван Макаров.
Еще три золотых и одну серебряную медаль получили дзюдоисты. Первое место в своей категории и в командных соревнованиях заняла Алена Мизнова. В дисциплине «ката» лучший результат показал Шадат Максутов, а серебро получили Михаил Новиков Александр Коваль.
За первые три дня соревнований спортсмены Подмосковья выиграли 14 медалей. Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут с 23 июля по 2 августа в столице республики Башкортостан. В программу включена 21 дисциплина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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