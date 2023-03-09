Подмосковье 09 марта 2023, 14:14 Спортсмены из Подмосковья выиграли два золота и серебро на чемпионате России по фристайлу

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Подмосковные спортсмены Максим Буров и Илья Буров завоевали две золотые и серебряную медали на финальном этапе Кубка России по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «акробатика-группа-смешанная». Соревнования проходили с 4 по 8 марта в спортивном комплексе «Подолино» Ярославской области.

Трехкратный чемпион мира Максим Буров занял первое место в дисциплине «акробатика», а двукратный призер Олимпийских игр Илья Буров — второе. Совместно с Любовью Никитиной спортсмены взяли золото в дисциплине «акробатика-группа-смешанная».

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Отмечается, что братья Максим и Илья Буровы представляют «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Московской области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов. Этот проект дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

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