Подмосковье 22 мая 2023, 16:12 Спортсмены из Подмосковья выиграли чемпионат России по керлингу в миксте Фото СШОР "Истина"

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Четверка керлингистов со скипом Михаилом Васьковым завоевала золото на чемпионате России среди смешанных команд. Об этом рассказали в Минспорте Подмосковья.

В финале подмосковная команда обыграла хозяев льда из Иркутска со счетом 8:5. В составе сборной выступали спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Михаил Васьков, Дарья Морозова, Анастасия Москалева и Александр Еремин.

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Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд проходил на ледовой арене «Байкал».

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