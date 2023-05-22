22 мая 2023, 16:12
Спортсмены из Подмосковья выиграли чемпионат России по керлингу в миксте
Четверка керлингистов со скипом Михаилом Васьковым завоевала золото на чемпионате России среди смешанных команд. Об этом рассказали в Минспорте Подмосковья.
В финале подмосковная команда обыграла хозяев льда из Иркутска со счетом 8:5. В составе сборной выступали спортсмены Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Михаил Васьков, Дарья Морозова, Анастасия Москалева и Александр Еремин.
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Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд проходил на ледовой арене «Байкал».
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