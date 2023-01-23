Подмосковье 23 января 2023, 17:58 Спортсмены из Подмосковья выиграли 91 медаль на первенстве ЦФО по боксу

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Подмосковные спортсмены завоевали 91 медаль на первенстве Центрального федерального округа по боксу. Соревнования проходили с 16 по 21 января в Королеве. В них приняли участие 297 боксеров из 16 регионов ЦФО России.

Соревнования проводились в нескольких категориях: среди юниоров и юниорок 19-22 лет, юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет. Всего боксеры из Подмосковья выиграли 26 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовые медали.

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Специальными призами наградили семь подмосковных спортсменов: Арсений Захаров из Подольска стал лучшим боксером соревнований среди юниоров 19-22 лет, Екатерина Степанова из Королева — лучшей спортсменкой турнира в категории "юниорки 19-22 года". Дарья Морозова из Одинцова и Карина Бабаназарова из Дмитрова получили приз зрительских симпатий в категории юниорок 19-22 года. В категории "17-18 лет" лучшим боксером соревнований стала Дарья Панова из Электростали, а Полина Спирина в этой же возрастной категории получила приз зрительских симпатий. Анна Меечко из Ногинска была удостоена приза зрительских симпатий в категории "девушки 15-16 лет".

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По результатам соревнований подмосковные спортсмены получили 44 путевки на первенство страны по боксу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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