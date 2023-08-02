Подмосковье 02 августа 2023, 06:00 Спортсмены из Подмосковья выиграли 91 медаль на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе» Фото: ГАУ МО "Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта"

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Спортсмены из Подмосковья выиграли еще пять медалей в финальный день летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе». Это две золотые и три серебряные награды. По итогам соревнований регион получил 91 медаль.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в заключительный день соревнований золото выиграл Иван Макаров в дисциплине «велосипедный спорт». Также лучший результат в командных соревнованиях по бадминтону показала Екатерина Матвиива. Серебро получили Дмитрий Розанов, Владимир Орлов и Михаил Емельянов велосипедом спорте, бадминтоне и пляжном волейболе.

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Подмосковье представили 57 спортсменов в 12 дисциплинах. В общей сумме они получили 43 золотые, 36 серебряных и 12 бронзовых медалей. Больше всех наград получили Виктория Аксенова, Мария Новикова и Марк Трошин.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе» прошли в Уфе с 23 июля по 2 августа. В них приняли участие свыше 1500 спортсменов из 27 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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