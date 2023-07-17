17 июля 2023, 17:08
Спортсмены из Подмосковья выиграли 55 медалей на летних Играх паралимпийцев
Сборная Подмосковья занимает второе место по количеству медалей летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На данный момент спортсмены выиграли 55 медалей, из которых 23 золотые, десять серебряных и 22 бронзовые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
На данный момент прошли соревнования по академической гребле, стрельбе из лука, плаванию, теннису на колясках, конному спорту и другим видам спорта.
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Сборной Подмосковья предстоят соревнования по легкой атлетике, гребле на байдарках, велоспорт-треку, пулевой стрельбе, фехтованию и бочче. Всего в программу летних Игр паралимпийцев включены 22 дисциплины. Турниры будут проходить до 8 ноября в 14 субъектах России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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