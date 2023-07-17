Подмосковье 17 июля 2023, 17:08 Спортсмены из Подмосковья выиграли 55 медалей на летних Играх паралимпийцев Unsplash

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Сборная Подмосковья занимает второе место по количеству медалей летних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На данный момент спортсмены выиграли 55 медалей, из которых 23 золотые, десять серебряных и 22 бронзовые. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На данный момент прошли соревнования по академической гребле, стрельбе из лука, плаванию, теннису на колясках, конному спорту и другим видам спорта.

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Сборной Подмосковья предстоят соревнования по легкой атлетике, гребле на байдарках, велоспорт-треку, пулевой стрельбе, фехтованию и бочче. Всего в программу летних Игр паралимпийцев включены 22 дисциплины. Турниры будут проходить до 8 ноября в 14 субъектах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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