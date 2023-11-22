Подмосковье 22 ноября 2023, 10:45 Спортсмены из Подмосковья выиграли 3 золотые медали на соревнованиях по ушу фото: Гоман Евгений

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Три золотые медали выиграли спортсмены из Подмосковья на Кубке России по ушу. Еще две победы завоевали на всероссийских соревнованиях «Связь поколений» в дисциплине саньда.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в соревнованиях по ушу приняли участие более 700 человек из 42 регионов России. В составе сборной Московской области выступили девять человек — они боролись за медали в дисциплине саньда (поединки на помосте).

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На Кубке России победителями стали Мариам Казумян и Елизавета Диордийчук из Люберец и Виктория Крюкова из Дмитрова. На всероссийских соревнованиях золотые медали завоевали представители Люберец Ярослав Жевлаков и Екатерина Минеева.

Соревнования по ушу прошли с 16 по 20 ноября в Москве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

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