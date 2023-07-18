18 июля 2023, 06:00
Спортсмены из Подмосковья выиграли 15 медалей на Кубке России по легкой атлетике
Сборная Подмосковья выиграла 15 медали на Кубке России по легкой атлетике. Это три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел в Жуковском. В нем принимали участие лучшие представители дисциплины со всей России. Спортсмены соревновались в беге на разных дистанциях и беге с барьерами, метании молота, прыжках в длину и других дисциплинах.
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Золотые медали получили Тимур Моргунов, Сергей Дубровский и Софья Палкина. Серебро получили Данил Чечел, Елизавета Царева, Денис Лукьянов, Александр Добренький и Вероника Архипова. Третье место заняли Тимофей Голоктионов, Екатерина Ивонина, Дмитрий Тарабин, Ирина Болдырева, Андрей Романов, Сергей Дубровский и Алексей Лаптев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье.
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Спортсмены
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