Подмосковье 10 июля 2023, 14:31 Спортсмены из Подмосковья выиграли 12 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике Фото: ЦСП ОВС

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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по легкой атлетике. Они завоевали 12 наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены выиграли 12 медалей на двух всероссийских турнирах по легкой атлетике в Брянске и Челябинске.

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Победу в беге на две тысячи метров с препятствиями одержала многократная чемпионка России, обладательница Кубка России Екатерина Ивонина. Отмечается, что спортсменка установила новый всероссийский рекорд в данной дисциплине.

Представители Московской области также завоевали золото в прыжках с шестом, метании молота и беге на 400 метров. Второе место спортсмены завоевали в метании диска и молота, а третье — в беге на 400 метров, прыжкам в длину, метании молота и копья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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