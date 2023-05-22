Подмосковье 22 мая 2023, 16:44 Спортсмены из Подмосковья посетили мастер-класс главного тренера сборной России по баскетболу Фото - Стритбаскет Россия

Читать 360tv в

Главный тренер сборной России по баскетболу, заслуженный тренер России Владимир Агабабьян провел мастер-класс для участников KidsLeague 3×3. Вместе с ним опытом поделился серебряный призер олимпийских игр Александр Зуев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие прошло в Лужниках на площадке «Под мостом». Юные баскетболисты пообщались с именитыми спортсменами, приняли участие в конкурсах, мастер-классах и автограф-сессии.

Реклама

«Детские турниры всегда отличаются особым азартом и чистотой эмоций, искренней радостью. Мне было очень приятно поучаствовать и ответить на вопросы ребят. Девчонок тоже было много. Все внимательно и с интересом слушали нас с Сашей», — прокомментировал Агабабьян.

Спортсмены поделились опытом работы в сборной, а также рассказали, как проходили Олимпийские иры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».