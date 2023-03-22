Подмосковье 22 марта 2023, 17:44 Спортсмены из Подмосковья победили в личном и командном зачетах Кубка России и регионов по конкуру

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Спортсмены из Московской области одержали победу на Кубке России и Кубке регионов в личном и командном зачетах. Соревнования прошли в подмосковном конноспортивном комплексе Maxima Park с 15 по 19 марта, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В сборную Московской области вошли Софья Сакунц и Михаил Шемшелев. Победителей этого этапа турнира определили 16 марта.

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Через два дня Михаил Шемшелев стал лучшим уже в личном зачете. В паре с конем по кличке Лондон спортсмен сохранил статус чемпиона соревнований.

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Кубок России и Кубок регионов являются завершающими турнирами зимнего сезона. Для спортсменов-конников наступил небольшой перерыв, после чего они приступят к подготовке к соревнованиям на открытом грунте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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