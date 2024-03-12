Подмосковье 12 марта 2024, 11:32 Спортсмены из Одинцова завоевали награды на всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону Медиасток.рф

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Воспитанники спортшколы «Одинцово» выиграли шесть медалей на турнире в Уфе. Там с 4 по 8 марта прошли Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону памяти Валеева.

Турнир собрал более 200 спортсменов из 14 регионов России.

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«Бадминтонисты нашей спортивной школы привезли в общей сложности шесть медалей различного достоинства», — рассказал директор спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Серебро турнира в парной категории до 11 лет завоевал Илья Ашмарин. Также Илья Ашмарин и Дарьяна Цецулина заняли 3-е место в одиночном разряде в возрастной категории до 11 лет. В парах и в смешанной категории среди спортсменов в возрасте до 13 лет бронзовые медали выиграла Анна Стеценко, а среди спортсменов в категории до 11 лет третьей стала Дарьяна Цецулина.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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