Подмосковье 24 ноября 2023, 17:48 Спортсмены из Ногинска завоевали медали на международных соревнованиях по боксу в Минске СШОР по боксу Московской области

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Спортсмены из Ногинска успешно выступили на международных соревнованиях по боксу в Минске. Они были в составе национальной сборной. В турнире участвовали 100 спортсменов из восьми стран

Лучшим в весовой категории до 48 килограммов стал Владимир Мнацаканян из Ногинска. Звания вице-чемпиона в категории до 75 килограммов удостоился еще один житель Богородского округа — Кирилл Ерофеев.

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Всего российская сборная выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

СШОР по боксу Московской области

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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