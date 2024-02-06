Подмосковье 06 февраля 2024, 17:35 Спортсмены из Лобни выиграли золото на региональных соревнованиях по карате и дзюдо пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В Подмосковье прошел кубок Московской области по карате и открытый турнир по дзюдо среди мальчиков 2011-2013. Спортсмены из Лобни завоевали золото на двух соревнованиях.

По итогам турнира по карате, лучшим среди мальчиков восьми-девяти лет стал ученик Лобненской школы № 9 Дахир Гербеков.

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На открытом турнире по дзюдо среди мальчиков 2011–2013 года рождения, в весовой категории 42 килограмма, победил ученик Лобненской школы № 9 Егор Королев. Мальчик также завоевал кубок за лучший бросок.

В городском округе Лобня большое внимание уделяется развитию спорта. Здесь работают около 20 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают хорошие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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