Подмосковье 15 сентября 2023, 15:26 Спортсмены из Лобни выиграли медали на всероссийских соревнованиях шпажистов

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Всероссийский детский турнир «Золотая осень» стартовал 10 сентября в Казани. Лобненские шпажисты Максим Александров и Аркадий Кардава вошли в тройку сильнейших в личном первенстве.

Максим завоевал серебро, а Аркадий — бронзу. Оба спортсмена входят в сборную Подмосковья, которая заняла уверенное первое место в командном первенстве у юношей.

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Елисей Сытников и Анна Щеглова из Лобни завоевали второе и третье места в командном первенстве. Тренируют юных спортсменов Денис Сидоров и Наталья Муршудова.

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта. В ближайшее время откроется после реконструкции стадион «Труд». Там появятся зоны для воркаута и многофункциональная площадка. Специалисты заменят футбольные ворота, скамейки для запасных и трибуны. Работы движутся к завершению.