Подмосковье 27 февраля 2024, 16:14 Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийских соревнований по дзюдо Unsplash

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Молодые дзюдоисты из Лобни покорили вершины на всероссийских соревнованиях. Воспитанники местного клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» вышли в лидеры состязаний по дзюдо среди юношей до 18 лет, которые недавно состоялись в Тверской области.

Самым ярким моментом соревнований для лобненской команды стало завоевание Павлом Харловым золотой медали. Его успех был подкреплен выдающимся выступлением Аршалуйса Акопяна, который уверенно занял второе место, демонстрируя высокий уровень мастерства и техники.

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Тренерский дуэт Юрия Омадзе и Владимира Кузнецова, под чьим руководством ребята добились таких высоких результатов, отметил их трудолюбие, упорство и стремление к победе. Работа тренеров с юными спортсменами основывается на развитии не только физических качеств, но и тактического мышления, что позволяет их воспитанникам успешно преодолевать сложности на татами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вышла в лидеры по количеству построенных школ.

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