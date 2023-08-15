Подмосковье 15 августа 2023, 10:45 Спортсмены из Лобни выиграли две серебряные медали на всероссийском турнире по тхэквондо пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортсмены из Лобни успешно выступили на всероссийском турнире «Чемпион» по тхэквондо. Они выиграли две серебряные медали.

Турнир по тхэквондо проходил в Республике Дагестан с 11 по 14 августа. В состязаниях отличились Вероника Макеева и Амир Омаев из Лобни. Они провели по три поединка и выиграли серебряные медали.

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Кроме того, Амир привез с соревнований не только награду, но и новое звание. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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