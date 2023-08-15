15 августа 2023, 10:45
Спортсмены из Лобни выиграли две серебряные медали на всероссийском турнире по тхэквондо
Спортсмены из Лобни успешно выступили на всероссийском турнире «Чемпион» по тхэквондо. Они выиграли две серебряные медали.
Турнир по тхэквондо проходил в Республике Дагестан с 11 по 14 августа. В состязаниях отличились Вероника Макеева и Амир Омаев из Лобни. Они провели по три поединка и выиграли серебряные медали.
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Кроме того, Амир привез с соревнований не только награду, но и новое звание. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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Лобня
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