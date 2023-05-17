Подмосковье 17 мая 2023, 13:19 Спортсмены из Лобни выиграли 4 медали на Всероссийском турнире по тхэквондо

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Спортсмены из Лобни успешно выступили на Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». Они привезли домой из Рязани четыре медали.

Среди 1600 участников из разных регионов России отличилась юные жительницы Лобни — Вероника Макеева и Арина Чернова. Девушки выиграли золотые медали в весовых категориях до 49 килограммов и до 27 килограммов соответственно.

Елизавета Чеканова получила серебро в категории до 53 килограммов, а Владимир Ухтин — бронзу в категории до 51 килограмма.

Сегодня в Лобне работает 18 муниципальных спортивных секций, самые популярные среди которых — футбол, баскетбол и хоккей, фехтование и скандинавская ходьба, плавание и художественная гимнастика, каратэ и дзюдо.

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