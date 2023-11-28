Подмосковье 28 ноября 2023, 13:36 Спортсмены из Лобни выиграли 4 медали на всероссийском турнире по тхэквондо Unsplash

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Воспитанники спортивного клуба «Центр-восток» в Лобне выиграли медали на соревнованиях по тхэквондо «Жемчужина Черноземья». Турнир посвятили памяти первого президента Союза тхэквондо России Сергея Федулова. Он проходил с 24 по 26 ноября.

Участие в состязаниях приняли 570 спортсменов из 18 регионов страны. Спортсмены из Лобни выиграли три золотые и одну бронзовую медаль. Лучшими в своих весовых категориях стали Амир Омаев, Вероника Макеева и Арина Чернова. Александр Чернов стал третьим.

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Напомним, сегодня в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций. Также ведется работа по ремонту и строительству спортивных объектов и стадионов. Так, в ноябре после реконструкции в округе открыли стадион «Труд».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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