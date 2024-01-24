Подмосковье 24 января 2024, 11:20 Спортсмены из Лобни выиграли 15 медалей на открытом турнире по дзюдо в Москве Unsplash

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Открытый турнир по дзюдо, посвященный 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, прошел в Москве. Воспитанники «Академии спорта» из Лобни завоевали на соревнованиях 15 медалей.

Среди девушек лучшей стала юная жительница Лобни Арина Михайлова. Еще трое: Дарья Вдовенкова, Софья Щелчкова, Елизавета Галицкая взяли серебряные награды. Софья Обыночная, Диана и Милана Гурьяновы, Нурджемал Шортадова и Нона Саргсян получили бронзовые медали.

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Среди юношей 2-е место заняли Милан Сырбу и Александр Меньшиков. Кроме того, Ника Митаишвили, Саркис Мартиросян, Айдин Тарриеров и Давид Чернов выиграли бронзу.

Напомним, в конце 2023 года на территории «Академия спорта» открыли новую многофункциональную площадку. Заниматься там могут не только ученики спортшколы, но и все желающие.

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