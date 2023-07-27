Подмосковье 27 июля 2023, 12:11 Спортсмены из Коломны завоевали Кубок губернатора Подмосковья в турнире по велоспорту Фото: Комитет по культуре и спорту Орехово-Зуевского г.о.

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Команда велогонщиков из Коломны выиграли на соревнованиях, которые проходили в рамках Кубка губернатора Московской области. Вторыми оказались спортсмены из Сергиева Посада, третьими — Электростали, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Турнир поделили на три дисциплины. Финал этапа соревнований по «BMX-классик» состоялся 17 июня на велотрассе в Краснозаводске. Финал состязаний по маунтинбайку «кросс-кантри» прошел 15 июня в Орехово-Зуеве.

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Уже 22 июня спортсмены поборолись за звание лучшего в дисциплине «BMX-фристайл» в лагере экстремальных видов спорта Rampstroy Land Орехово-Зуеве.

В программу Кубка вошли 23 видам спорта, в том числе четыре для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В турнире участвовали профессионалы и любители в возрасте от семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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