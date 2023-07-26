Подмосковье 26 июля 2023, 18:04 Спортсмены из Коломны выиграли Кубок губернатора по велоспорту Фото: Комитет по культуре и спорту Орехово-Зуевского г.о.

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Победителем соревнований по BMX-фристайлу на Кубок губернатора Московской области стала команда из Коломны. Финал прошел в лагере экстремальных видов спорта Rampstroy Land в Орехово-Зуеве.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что первое место по итогам соревнований заняла сборная Коломны, которая набрала в общей сложности 42 балла. На втором месте оказалась команда из Одинцова (29 баллов), на третьем — из Домодедова (22 балла).

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В финале соревнований по BMX-фристайлу приняли участие около 40 спортсменов разного возраста.

Ранее прошли итоговые выступления в других дисциплинах велоспорта: 17 июня кубок разыграли по BMX-классик, а 15 июля — по маунтинбайку «кросс-кантри». Подробнее об итогах соревнований можно узнать на сайте кубокгубернатора.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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