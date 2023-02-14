Подмосковье 14 февраля 2023, 17:49 Спортсмены из Клина выиграли серебро на всероссийских соревнованиях по метанию копья, молота и диска

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Всероссийские соревнования по метанию копья, молота и диска прошли в Сочи на стадионе «Юность». Спортсмены из Клина приняли участие в турнире и вошли в число призеров.

Всероссийские соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР по легкой атлетике Анатолия Лунева. Они проводятся восьмой год подряд и уже стали традиционными. Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах: метание копья, метание молота и метание диска.

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Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Трефилова в Клину взяли два серебра в метании молота: снаряд Романа Виноградова улетело на 65 метров, а Алены Бутенко — на 62 метра. Кроме того, представители Клина заняли два пятых места — в метании диска и молота.

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