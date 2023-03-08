Подмосковье 08 марта 2023, 20:37 Спортсмены из Истры выступят на Чемпионате России по панкратиону

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Воспитанники клуба единоборств «Харс» в Истре поучаствуют в Чемпионате России по панкратиону. Они выступят на соревнованиях в составе сборной Московской области.

Ранее четыре юных борца завоевали призовые места на чемпионате по панкратиону Центрального федерального округа. Сейчас Михаил Тупицын, Василий Краснопольский и братья Роман и Руслан Аракеляны активно тренируются.

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«Панкратион требует не только силы и ловкости, но и ума. На соревнованиях все спортсмены сильные, важно постараться победить еще и правильной тактикой», — заявил Краснопольский.

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Панкратион — это вольная борьба из Древней Греции. Создателем этого вида спорта считают мифического героя Геракла или философа Платона. Соревнования пройдут в Уфе в конце апреля.

«Мы проводим очень большую работу, подготовка у нас серьезная. Мы стараемся не упустить ни единого дня», — заявил тренер Алексей Годунов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в Московской области капитально отремонтируют 50 спортивных объектов.

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