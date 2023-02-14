Подмосковье 14 февраля 2023, 11:45 Спортсмены из Истры разработали беговые маршруты для туристов

Читать 360tv в

Беговой туризм появился в Истре. Эту идею реализовали спортсмены бегового клуба Istrrun. Меньше чем за час во время легкой пробежки все желающие могут осмотреть главные достопримечательности города.

Реклама

Идея бегового туризма проста — осмотреть город с пользой для здоровья. Для пробежек выбирают небольшие дистанции — пять-шесть километров. Каждый из маршрутов проходит мимо уникальных исторических мест. Между точками примерно одинаковые расстояния — по 700 метров.

Есть группы для новичков и для продвинутых бегунов. Каждую сопровождает замыкающий, который помогает добежать отстающим.

Один из маршрутов проходит мимо Новоиерусалимского монастыря, музея деревянного зодчества, скита патриарха Никона. У источника можно отдохнуть, попить воды и насладиться видом.

Дальше по пути — Чеховская школа, построенная более 100 лет назад, один из старейших в регионе драматических театров, Поклонный крест и Вознесенская церковь.

Всего за 40 минут на этом маршруте можно пробежать шесть километров и посмотреть около 10 достопримечательностей Истры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».