Подмосковье 28 апреля 2023, 13:57 Спортсмены из Химок заняли весь пьедестал на чемпионате России по капоэйре

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Спортсмены из Химок успешно выступили на открытом чемпионате и первенстве России по капоэйре. Они заняли весь пьедестал соревнований, выиграв одно золото, две серебряных и семь бронзовых медалей.

Химчанин Тимофей Крылов, представлявший на соревнованиях группу Escalada Сapoeira академии So Forca, выиграл золото среди мальчиков в возрастной группе 10-12 лет.

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Серебро чемпионата завоевали химчанки Ксения Боровко в возрастной группе 4-5 лет и Вячеслава Росса среди взрослых спортсменов. Также капоэйристы из Химок выиграли еще семь бронзовых наград.

Участие в соревнованиях принимали более 260 спортсменов из 12 регионов страны. Они представляли 40 команд из 15 школ боевых искусств.

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