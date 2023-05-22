Подмосковье 22 мая 2023, 16:32 Спортсмены из Химок выиграли золото на турнире по греко-римской борьбе

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Воспитанники «СШОР по единоборствам» из Химок успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова. Спортсмены выиграли два золота и серебро среди юниоров в возрасте до 21 года.

Турнир по греко-римской борьбе прошел в Дагестане. Участниками соревнований стали более 200 спортсменов из России, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

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Борцы из Химок Алибек Амиров и Билал Берсанукаев выступили в весовых категориях до 55 и до 60 килограммов и заняли вершину пьедестала почета. Вторым на соревнованиях стал другой химчанин — Давид Теблоев, выступавший в весовой категории до 72 килограммов. Благодаря этим трем победам сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете.

Также в рамках соревнований прошли матчевые встречи сборных России, Белоруссии и Армении. Российская команда одержала две победы, заняв 1-е место.

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