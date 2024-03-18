Подмосковье 18 марта 2024, 16:20 Спортсмены из Химок выиграли на первенстве Подмосковья по баскетболу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 городского округа Химки отлично выступили на первенстве Московской области по баскетболу, завоевав звание чемпионов. Соревнования проходили в учебно-спортивном центре «Планерная».

В полуфинале химкинцы встретились с командой спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец и одержали уверенную победу со счетом 69:55. Финальная игра против команды спортшколы «Олимп» из Видного прошла не менее удачно. Спортсмены из Химок победу одержали с разницей в восемь очков.

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С итогом 58:50 команда из Химок выиграла на Первенстве Подмосковья по баскетболу в сезоне 2023/2024 среди 11 команд, а лучшим разыгрывающим защитником турнира признали Максима Лебедева.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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