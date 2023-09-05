Подмосковье 05 сентября 2023, 14:52 Спортсмены из Химок выиграли 7 медалей на Кубке губернатора по настольному теннису Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивного клуба инвалидов «Благо» в Химках взяли семь медалей на соревнованиях Кубка губернатора по настольному теннису. Турнир прошел в спорткомплексе «Подмосковье».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всего участвовали 90 сурдо- и параспортсменов, а также спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Ребята собрались из 16 городов Подмосковья. Химки представили 10 человек. Между спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата серебро взяла Анна Басова, а бронзу — Александра Ладанюк.

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«Я получила огромное удовольствие, участвуя в этом турнире, обстановка была очень дружелюбная, хотя мы не первый раз встречаемся на теннисе. Спасибо за такие соревнования», — поблагодарила Басова.

Химчане с поражением слуха заняли почти весь пьедестал. Золото взяли Милла Дробанцева и Виктор Юдаков, серебро осталось за Федором Григорьевым, Анной Насоновой и Ксенией Иноземцевой.

Спортивный клуб инвалидов «Благо» работает в Химках с 2005 года. Здесь занимаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, зрению и с интеллектуальными нарушениями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. В соревнованиях на Кубок губернатора поучаствовали профессионалы и любители разных возрастов, которые соревновались в 23 видах спорта, в том числе в четырех — среди лиц с ОВЗ.

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