Подмосковье 21 августа 2023, 14:07 Спортсмены из Химок выиграли 3 золотые медали на чемпионате России по академической гребле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмены из клуба «Благо» в Химках заняли первые места на чемпионате России по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнованиях приняли более 40 человек из девяти регионов России и Республики Беларусь.

Оценивали спортсменов в пяти категориях. Спортсмены из Химок Егор Флоров и Ирина Виницкая заняли 1-е место в парном выступлении. Также оба пловца стали победителями в сольных заплывах.

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«В составе сборного экипажа Московской области и Санкт-Петербурга бронзой наградили Максима Манакова, Ольгу Кононову, Екатерину Снегиреву, Светлану Пономаренко и Владимира Бондаренко», — рассказали в управлении физической культуры и спорта администрации городского округа Химки.

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Напомним, в Химках за 10 лет открылось открылось 368 новых объектов для занятий физической культурой.

«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них физкультурно-оздоровительный комплекс „Юбилейный“, „Новатор“, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта <…> является одним из приоритетов нашей работы», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям региона для занятий спортом.

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