Подмосковье 16 апреля 2024, 14:24 Спортсмены из Химок выиграли 21 медаль на соревнованиях по капоэйре Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники студии капоэйры из многофункционального комплекса «Восход» в Химках выступили на соревнованиях московского клуба WMA. Спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей.

Участниками состязаний стали свыше 60 спортсменов. Поединки проходили как среди детей в возрасте четырех-пяти лет, так и среди взрослых. Отдельно выступали категории новичков и опытных спортсменов.

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«Представители химкинской группы в очередной раз продемонстрировали мастерство. Мы гордимся ими и желаем дальнейшего роста и успехов», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

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