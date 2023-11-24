Подмосковье 24 ноября 2023, 17:01 Спортсмены из Химок выиграли 12 медалей на турнире по акробатическому рок-н-роллу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники студии «Современник» из Химок выиграли восемь золотых и четыре серебряные медали на первенстве Тверской области по акробатическому рок-н-роллу. Турнир проходил во Дворце культуры «Современник» в Конакове.

Награды разыграли между юношами и девушками в нескольких категориях: соло, дуэты, формейшн, а также класс-микст.

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«Участие в танцевальных коллективах помогает молодежи развивать свои творческие способности и коммуникативные навыки. Кроме того, такие коллективы являются центром притяжения для подростков и способствуют их физическому и духовному развитию», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках открыли 368 новых объектов спорта. В том числе 18 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок, а также универсальные спортивные площадки и зоны для воркаута по всему округу.

Этой осенью после капремонта открыли спорткомплекс «Юность» в Сходне. Рабочие обновили двухэтажный тренировочный корпус: укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили коммуникации, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату.

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