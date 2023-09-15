Подмосковье 15 сентября 2023, 16:49 Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата России и Москвы по водно-моторному спорту Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники химкинской школы по техническим видам спорта взяли призовые места на чемпионате России и Москвы по водно-моторному спорту. Соревнования прошли на Пироговском водохранилище. В чемпионате участвовали свыше 50 пилотов со всей России.

Среди химчан отличились Андрей Панюшкин, который получил звание абсолютного чемпиона страны в классе PR1, Николай Иванов, занявший первое место на столичных соревнованиях в классе мотолодка PR4, и Евгений Овчинников, взявший бронзу на чемпионате Москвы в классе PR2.

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«Парни молодцы, результаты даже выше, чем мы рассчитывали. На данный момент команда готовится к Международной маршрутной гонке, которая пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге», — отметил главный тренер команды Владимир Выгузов.

По его словам, юниорская команда сейчас выступает на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. На данный момент спортсмены заняли четыре призовых места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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