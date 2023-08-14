Подмосковье 14 августа 2023, 15:35 Спортсмены из Химок стали победителями всероссийского турнира по настольному теннису Baikal Open Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники училища олимпийского резерва № 3 в Химках выиграли все награды на всероссийском турнире по настольному теннису Baikal Open. Соревнования прошли в Улан-Удэ.

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из 22 регионов России. Теннисист из Химок Батор Раднаев стал победителем в мужском личном первенстве. Она также стал чемпионом турнира в 2022 году.

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«На этом турнире я просто успокоился и показал свою игру», — рассказал Батор Раднаев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Второе место в этой же дисциплине занял другой житель Химок — Матвей Рязанцев. Кроме того, он выиграл серебро в смешанных парах и бронзу — в мужских.

Училище олимпийского резерва № 3 — один из спортивных флагманов городского округа Химки. Тренеры готовят чемпионов для сборных команд Московской области и Российской Федерации.

«Сегодня в городе есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом — как любительским, так и профессиональным. Построили 18 новых спорткомплексов, среди которых — физкультурно-оздоровительный комплекс „Юбилейный“, „Новатор“, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что за 10 лет под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках открыли 368 новых спортивных объектов.

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