Подмосковье 13 марта 2024, 16:11 Спортсмены из Химок стали победителями турнира Московской области по фехтованию Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмены городского округа Химки заняли несколько призовых мест на областном турнире «Детские игры» по фехтованию. Его провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» среди участников до 15 лет.

Спортсмены Виктория Точенова, Даниил Песков, Савелий Лазарев и Кристина Ильина из химкинской спортшколы олимпийского резерва стали обладателями золотых медалей. Также команда выиграла две серебряные и шесть бронзовых медалей в соревнованиях по сабле.

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Депутат Юлия Ишкова поздравила химкинских спортсменов с 12 призовыми местами и пожелала дальнейших успехов молодым фехтовальщикам. Также на прошедшем первенстве России по фехтованию Марсель Нагимов завоевал золото в рапире, а Александра Черкасова вместе с командой заняла второе место среди шпажисток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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