Подмосковье 06 июля 2023, 16:35 Спортсмены из Химок стали чемпионами России по парусному спорту

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Воспитанники школы олимпийского резерва по летним видам спорта в Химках успешно выступили на «Поволжской регате». Они выиграли две золотые медали чемпионата России по парусному спорту.

Участие в соревнованиях приняли около 500 спортсменов из 21 региона России. Спортсмены соревновались на трех дистанциях в акватории Куйбышевского водохранилища.

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Пресс-служба администрации Химок сообщила, что двое спортсменов из Химок выиграли золото соревнований. Так, Вячеслав Удалов отличился в классе «Лазер-стандарт», а Алиса Сотникова — в дивизионе «Луч-радиал».

«Регата прошла в хороших погодных условиях. Успеху способствовал гоночный ветер. При этом, учитывая тольяттинскую акваторию, он был сильно изменчив, что добавляло дополнительные сложности в течение гонок», — поделился Вячеслав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновлении спортивной инфраструктуры региона и вовлечении в спорт большего числа жителей.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — отметил глава региона.

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