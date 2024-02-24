Подмосковье 24 февраля 2024, 16:41 Спортсмены из Химок присоединились к Всероссийскому зимнему марафону «Сила России» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках стартовал Всероссийский зимний марафон «Сила России». Свыше 300 юношей и девушек из спортивных школ имени А. П. Горелова и «Лунево» приняли участие в лыжных гонках на стадионе «Снежинка». Соревнования проходили на дистанциях 500 метров, три, пять и 10 километров.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Соревнования посетил депутат городского округа Валентин Герасимов. Главным судьей выступила мастер спорта СССР международного класса, двукратная чемпионка Европы по лыжным гонкам Раиса Замосковцева.

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В этом году соревнования прошли в память о трехкратной чемпионке олимпийских игр Анфисе Резцовой. Прославленная химчанка ушла из жизни в 2023 году.

«В Химках, как и по всей стране, марафон проходит по инициативе партии „Единая Россия“. К участию приглашаются все желающие. К проекту присоединился лыжный стадион „Снежинка“, ФОК „Новатор“, горнолыжный комплекс „Родина“ и парк Толстого», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Двадцать седьмого февраля с 15:00 до 16:00 в школе № 30 состоится мастер-класс по большому теннису от Надежды Федоровой. Первого марта запланирован урок по спортивному ориентированию.

В рамках марафона по всей стране организовано более полутора тысяч площадок, где жители могут тренироваться под руководством профессиональных спортсменов. Для регистрации и участия в событиях можно перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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