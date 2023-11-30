Подмосковье 30 ноября 2023, 16:11 Спортсмены из Химок приняли участие в региональном турнире по рыбной ловле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники клуба «Химкинские акулята» выступили на турнире по любительской ловле рыбы спиннингом с берега. Участие в состязаниях приняли более 70 рыбаков из Москвы и Московской области.

Городской округ Химки представляли Михаил и Егор Пилипенко и Максим Анисимов, который занял 5-е место среди взрослых. После подведения итогов турнира участников угостили пловом и горячим чаем со сладостями.

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«Рыбалка — это не просто приятное времяпровождение на природе, но еще и практический вид спорта с определенной физической нагрузкой. Подобные мероприятия должны проводиться чаще, потому что они призваны не только привлечь внимание детей и взрослых к рыболовному спорту, но и создать условия для дружеского общения и обмена опытом», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Рыболовный клуб «Химкинские акулята» создан в 2016 году на базе рыболовной команды «Химкинские Фидер-Акулы». Школьников обучают ловле на поплавок, спиннинг, мормышку, фидер.

Занятия проходят по специальной программе для начинающих рыбаков. Сборная клуба выезжает на различные турниры, в том числе соревнования Федерации рыболовного спорта России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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