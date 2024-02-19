Подмосковье 19 февраля 2024, 16:43 Спортсмены из Химок примут участие во всероссийском зимнем марафоне «Сила России» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмены из Химок присоединятся к всероссийскому зимнему марафону «Сила России». Первые этап соревнований пройдет уже 23 февраля.

Состязания по лыжным гонкам состоятся в Химках 23 февраля на стадионе «Снежинка». Начало в 11:00. 27 февраля, на базе школы № 30 с 15:00 до 16:00, пройдет мастер-класс по большому теннису от Надежды Федоровой. Третий этап марафона — урок по спортивному ориентированию, запланирован на первое марта.

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«По всей России организованы более полутора тысяч площадок, где жители смогут тренироваться вместе с профессиональными спортсменами. В Химках к проекту присоединился лыжный стадион „Снежинка“, физкультурно-оздоровительный комплекс „Новатор“, горнолыжный комплекс „Родина“ и парк Толстого», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

В мероприятиях также примут участие активисты отделения партии «Единая Россия». Жители города смогут тренироваться вместе с олимпийскими призерами и профессиональными спортсменами. Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.

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