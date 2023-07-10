Подмосковье 10 июля 2023, 14:05 Спортсмены из Химок победили на первенстве России по водно-моторному спорту

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Воспитанники школы по техническим видам спорта в Химках успешно выступили на первенстве России по водно-моторному спорту. Соревнования прошли в яхт-клубе «Восточный» в Санкт-Петербурге.

Участие в соревнованиях приняли более 80 пилотов из восьми регионов страны в возрасте от шести до 18 лет. Они соревновались в дисциплинах «Скоростное маневрирование» и «Параллельный слалом».

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Пресс-служба администрации Химок сообщила, что команда округа заняла третье место в общем зачете, также спортсмены собрали полный комплект медалей в личных номинациях.

Так, Игорь Захаров стал лидером в слаломе и занял третье место в скоростном маневрировании. Он выиграл серебряную медаль по сумме баллов. Лучшим в маневрировании стал Александр Барменков. Он также получил специальный приз за рекорд скорости прохождения трассы. В слаломе Александр Барменков и Артемом Оборочан заняли третье место.

«С каждым разом воспитанники спортшколы становятся все сильнее, потенциал очень большой. В этом году у нас третье общекомандное место, так что есть над чем работать дальше», — отметил тренер Владимир Выгузов.

Напомним, всего за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Химках открыли 368 новых спортивных объектов для любителей и профессионалов.

«Построили 18 новых спорткомплексов, среди которых — физкультурно-оздоровительные комплексы „Юбилейный“ и „Новатор“, центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, центр фехтования Ильгара Мамедова, а также центры ракеточных и пляжных видов спорта. В число других новых спортивных сооружений можно отнести 94 спортзала, 21 бассейн, 15 хоккейных коробок, 34 футбольных, волейбольных и баскетбольных площадки, а также универсальные спортивные площадки и зоны для воркаута», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также после реконструкции открыли спорткомплекс «Родина». Сейчас идет реконструкция тренировочного корпуса в спортивном комплексе «Юность» в Сходне. Кроме того, к 2027 году обновят стадионы «Лунево», «Снежинка» и спортивную базу по зимним видам спорта в Фирсановке.

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