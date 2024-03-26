Подмосковье 26 марта 2024, 10:18 Спортсмены из Электростали победили на соревнованиях ЦФО по плаванию Пресс-служба администрации г. о. Электросталь

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Представители Электростали победили в чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа по плаванию. Всего за звание лучших боролись более 900 спортсменов из 17 областей.

Два воспитанника спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» вошли в состав сборной Московской области на первенстве ЦФО. Евангелина Шейнина заняла первые места на дистанциях 50 и 100 метров, а также 200 метров на спине.

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Федор Беляев занял второе место на дистанции 200 метров брассом, выполнив норматив спортивного звания «Мастер спорта России». Подготовкой спортсменов занимался тренер Павел Квасков.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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