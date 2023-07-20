Подмосковье 20 июля 2023, 02:00 Спортсмены из Электростали победили на Кубке губернатора по маунтинбайку Фото: комитет по культуре и спорту в Орехово-Зуевском г.о.

Читать 360tv в

Сборная из Электростали победила на Кубке губернатора по маунтинбайку. Второе и третье места заняли спортсмены из Орехово-Зуева и Одинцова соответственно. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Электростали выиграли семь золотых и одну бронзовую медаль. Финал соревнований в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» прошел в Орехово-Зуеве. В турнире приняли участие около 100 спортсменов в семи возрастных категориях.

Реклама

Отмечается, что 22 июля в Орехово-Зуеве в лагере экстремальных видов спорта Rampstroy Land пройдет финальный этап соревнований в дисциплине BMX-фристайл. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте: КУБОКГУБЕРНАТОРА.РФ.

Соревнования проводятся по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».