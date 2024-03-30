Подмосковье 30 марта 2024, 21:46 Спортсмены из Домодедова победили на региональном этапе турнира по волейболу «Серебряный мяч» Администрация Домодедово г.о.

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Региональный этап всероссийского турнира по волейболу «Серебряный мяч» завершился в Химках. Спортсмены из Домодедова показали лучшие результаты.

Среди шести команд образовательных учреждений Московской области первое место заняла команда юношей Домодедовской школы № 1. Второго места удостоилась команда девушек Домодедовской школы № 1.

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«Поздравляем ребят и их наставников с высокими достижениями, и желаем им дальнейших побед!» — подчеркнули в администрации городского округа Домодедово.

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