Подмосковье 09 февраля 2023, 19:28 Спортсмены из Долгопрудного привезли 17 медалей с кубка России по кхмерскому боксу

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С 3 по 5 февраля в Омске прошел кубок Федерации кхмерского бокса России. Спортсмены из Долгопрудного привезли домой 17 медалей, в том числе девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Федерация кхмерского бокса появилась в Московской области год назад. Ее возглавил тренер из Долгопрудного Константин Артемов. Он обучает детей тайскому и кхмерскому боксу, а также кикбоксингу.

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На соревнованиях в Омске все 17 воспитанников Артемова стали призерами.

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«Я одержал победу над соперником из Омска и выиграл золото», — сообщил 16-летний член сборной Подмосковья Александр Луспарян.

В планах молодого боксера победить на чемпионате мира. Турнир запланирован на конец мая в Камбодже. Луспарян отправится на соревнования вместе с двумя спортсменами из области.

Юные боксеры ежедневно тренируются в спортзале школы № 17. Также молодые люди выезжают на учебно-тренировочные сборы и участвуют в разных турнирах.

«Мы планируем организовать кубок Федерации кхмерского бокса Московской области, Чемпионат и Первенство Федерации кхмерского бокса России. Я думаю, это мы реализуем уже в апреле», — заявил тренер Артемов.

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